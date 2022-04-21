TÜGVA nedir? TÜGVA ne demek, açılımı nedir? TÜGVA’nın Gaziosmanpaşa şubesine düzenlenen saldırının ardından TÜGVA nedir sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. TÜGVA, yeni nesil gençlik ve öğrenci vakfı olarak biliniyor.

TÜGVA NEDİR?

TÜGVA, yeni nesil gençlik ve öğrenci vakfıdır. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlayan bir kurum olmayı hedefleyen TÜGVA, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak biliniyor.

TÜGVA AÇILIMI NEDİR?

Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfıdır.

TÜGVA BAŞKANI KİMDİR?

TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu İstanbul Fatih’te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesinden mezun oldu. 2008 yılında İngiltere’deki University of Wales’ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Enes Eminoğlu daha sonra 2010 yılında; İngiltere’deki University of East London’da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam etmektedir.



