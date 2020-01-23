HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜGVA'nın "Medya İletişim Okulu"na başvurular başladı

TÜGVA'nın "Medya İletişim Okulu"na başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

TÜGVA'nın "Medya İletişim Okulu"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Medya İletişim Okulu (MİO) başvuruları başladı. Programa, 8-29 yaş aralığında üniversite 3 veya son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabilecek.

TÜGVA tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlerin dijital çağa ayak uydurabilmesi ve teknolojinin son imkanlarından faydalanabilen iletişimciler yetiştirilebilmesi amacıyla başlatılan MİO'nun bu sene 4'üncüsü düzenleniyor. Programa başvuran ve kabul edilen öğrenciler, 3 aylık teorik eğitim ile 9 aylık medya kuruluşlarında, ajanslarda ve özel sektörde staj yapabilme imkanı bulacak.

Programı başarıyla tamamlayanlar, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından oluşan MİO proje partnerlerinde staj ve iş imkanı elde edebilecek.

Genel yetenek sınavı ve mülakatların ardından seçilen katılımcılar, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda 9 branştan birinde eğitim alacak. Branşlar ise video kurgu, görsel efekt, grafik tasarım uzmanlığı, SEO uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, reklam yazarlığı, internet haber editörlüğü, sunuculuk ve spikerlik eğitimi, senaryo yazarlığı eğitiminden oluşuyor.

Mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek eğitimlerde her kategori için 20 kişiye kadar gruplar oluşturulacak. En az 72 saat sürecek eğitimler, TÜGVA Genel Merkez ve Yenibosna'daki İstanbul Medya Akademisi'nde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Osmangazi yapıyor, Bursa övünüyorOsmangazi yapıyor, Bursa övünüyor
Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durduZincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medya İletişim Okulu TÜGVA

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Gamze Esen'in annesinin feryadı yürek dağladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.