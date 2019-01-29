Tuhaf gelebilir ama bu kez kalori yakmak için parmağınızı bile oynatmayacaksınız

Yeni bir araştırmaya göre, daha önce sahip olduğunuz çikolata kalorilerini parmağınızı bile oynatmadan yakmanın bir yolu var.

Gerçek olamayacak kadar tuhaf gelebilir ama Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre durum böyle değil. Akademik kurum tarafından yapılan bir araştırma, evinizin rahatlığında kabaca 140 kalori yakacağınız çok kolay bir yol olduğunu iddia ediyor.

Tek yapman gereken arkana yaslanmak ve güzel, sıcak bir köpük banyosunun tadını çıkarmak. Araştırmaya katılan gönüllülerden bir kısmı çalışmanın bir parçası olarak 40C'lik suya girdi, diğer yarısı da bir saat bisiklet sürdü.

Bisiklet grubunun daha fazla kalori yaktığı bulundu, ancak banyoda olanlar daha avantajlıydı. Buna göre, sıcak banyoda olanlar sağlıklı kan şekeri seviyelerini korudular ve uyku kalitelerini artırdılar.

Çalışma ayrıca bir sauna veya sağlık havuzunda kendilerini bir süre tedavi eden kişilerin de kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet riskini azalttığını tespit etti.

Sonuçlar ve bulgular spor salonuna gitmekten nefret edenleri memnun etse de, Nottingham Trent University'de bir egzersiz fizyoloğu olan Dr. Steve Faulkner, uygun egzersizin hala düzenli olarak yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Ve şöyle konuşuyor: "Bu, zindelik için bir kısayol ya da egzersiz yerine geçmez. Egzersizin faydalarından bazılarını taklit edebilir ama her şeyi değil. Fakat egzersiz yapamayan insanlar için, belki de belirli bir sağlık durumu veya engellilik nedeniyle, faydalı bir seçenek olabilir.''



