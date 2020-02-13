Tuhaf gelebilir ama bu ürünler vücut bakımında harikalar yaratıyor

Vücudunuz için harikalar yaratan güzellik ve sağlık sırlarını bir araya getirdik. İşte vücut bakımınıza dahil edeceğiniz belki de tuhaf gelecek o öneriler. KAŞINTI İÇİN ROLL-ON Kaşıntıyı azaltmak için sivrisinek ısırığına roll-on deodorant uygulayın. Bu deneyim kaşıntılı sivrisinek ısırıklarının rahatsız edici etkisinden kurtulmanızı sağlar. Isırılmaya karşı bir önleyici olmasa da, ısırıldıktan sonra rahatsızlığı azaltacaktır. Isırık bölgesine roll-on uygulayın, deodoranttaki alüminyum klorür şişmeyi azaltacak ve bu tahriş edici ısırıkların ağrısını azaltacaktır. SİRKE İLE AYAK KOKUSUNDAN KURTULUN Ayak kokusu, özellikle sıcak havalarda çok yaygın olan bir şeydir. Sıcak ve nemli koşullarda gelişen bakteri ayak mantarına zemin hazırlar. Koku ile başa çıkmanın kolay bir yolu, ayaklarınızı 20 dakika boyunca sirkeli suya batırmaktır. Bu, kokuya neden olan bakterileri azaltmada etkili olmalıdır. Koku seviyesine bağlı olarak, ayaklarınızı dezenfekte etmek için günde bir kez veya haftada bir kez sirkeli suya batırın. Bununla birlikte, ayaklarınızda açık yaralar veya kesikler varsa, bunları bir sirke çözeltisine batırmanız önerilmez.

PARLAKLIK VE HACİM İÇİN KETEN TOHUMU Ne yaparsak yapalım, saçlarımız yorgun görünüyor ve kontrol edemiyoruz. Bu doğal jel, saç derinizi nemlendirirken sağlıklı güçlü saçlar için mükemmel çalışır. B vitamini, magnezyum ve Omega 3 yağ asitleri gibi besin maddelerinde yüksek olan keten tohumu jeli, buklelerinizi ortaya çıkarır, kuru ve yıpranmış saçlarınıza bakım verir. Keten tohumlarını 10 dakika suda kaynatın. Tohumları bir elekten geçirin çıkan jeli saçlarınıza uygulayın ve nemlendirmek için kafa derinize masaj yapın. Tüm saç tipleri için mükemmel bir saç bakımıdır, parlaklık ve hacim kazandırır. EGZERSİZ SONRASI ZENCEFİL ÇAYI Hangi sporu yapıyorsak yapalım hepimiz ertesi gün ağrılı kramplarla uyanabiliyoruz. Kas ağrısını hafifletmek için zencefil çayı içebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, antrenmanınızdan sonra 10-15 dakika ocakta doğranmış zencefil kökü kaynatmak. Tüm faydaları hissetmek için 2-3 bardak için. KEKİK YAĞI İLE TIRNAKLARINIZI BEYAZLATIN Tırnakların zaman zaman sararması normaldir, en yaygın nedeni bakteriyel bir enfeksiyondur. Tırnaklarınızı beyazlatmaya yardımcı olmak için, onlara kekik yağı sürmeniz önerilir. Kekik yağının antimikrobiyal özellikleri nedeniyle, sararmaya neden olan mikrobiyal bakteriyel enfeksiyonların büyümesini öldürdüğü ve durdurduğu bilinmektedir. Esansiyel yağı günde iki kez, sabahları bir kez ve bir kez daha yatmadan önce uygulayın. Bu vücut bakımı kuşkusuz çok işinize yarayacak.