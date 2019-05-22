Tuhaf moda! Bu bikini ile ne havuza, ne de denizde giriliyor

Sadece kadın kıyafetleri üzerine satış yapan online alışveriş firması Pretty Little Thing, 386 TL değerindeki bikinileri 'havuz ya da denizde giymek için değil, poz vermek için sattıklarını' söylüyor. Bu açıklama ise bir müşterinin şikayeti üzerine yapılıyor.

Twitter kullanıcısı Alisha adındaki kadın, havuza girdiğinde bikinisinden boya aktığını görünce, firma ile iletişime geçti. Firmanın verdiği cevap viral olacak cinstendi. Perakendeci, bu mayoların 'sadece havuz başında poz' için uygun olduğunu söyledi.

Twitter gönderisi 17.600'den fazla retweet ve 54.000 beğeni topladı ve yüzlerce kişi Alisha'nın hayal kırıklığı hakkında yorum yaptı.

Binlerce yorum alan gönderide müşteriler firmaya 'peki nasıl yıkamalıyız?' sorusunu yöneltti. Bir diğer kullanıcı da 'peki terleyince ne oluyor, maviye mi dönüyoruz?' diye sordu.

Alisha'nın ses getiren gönderisi, firmanın geri ödeme yapması ve bir sonraki alışverişte yüzde 40 indirim almasıyla sonuçlandı. Genç kız, ''bu hızlı tüketilen garip modanın instagram modası olduğunu düşünüyorum. Ve geldiğimiz durum oldukça tuhaf'' diye konuştu.



