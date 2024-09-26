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TÜİK açıkladı! Üniversiteden mezunlarının beyin göçü oranı: %2

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.09.2024 12:37
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Mezunların gitmek için en çok tercih ettiği ülke ABD oldu. En çok göç eden meslek grubu ise mühendislik alanı oldu.

TÜİK açıkladı! Üniversiteden mezunlarının beyin göçü oranı: %2

TÜİK verilerince Türkiye’de geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 olarak açıklandı. Verilere göre yükseköğretim mezunlarının 2015’te yüzde 1,6 olan beyin göçü oranı, 2023’te yüzde 2’ye yükseldi.
Çalışma kapsamında, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerden üretildi.

ERKEKLER DAHA FAZLA GÖÇ EDİYOR

İstatistiklerde göç oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olduğu görüldü. Bu verilere göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında sadece bu sene beyin göçü yapan kadın oranıyla eşitti yani yüzde 1,6 idi. Bu sene ise bu rakam sadece beyin göçü yapan kadınları temsil ediyor.

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Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 21,4), Almanya (yüzde 17,5), Birleşik Krallık (yüzde 11,2), Hollanda (yüzde 6,9) ve Kanada (yüzde 4,9) oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, yüzde 6,8’le bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bu alanı, yüzde 4,4’le mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 2,6’yla doğa bilimleri, matematik ve istatistik izledi.

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MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE BEYİN GÖÇÜ ORANLARI ŞÖYLE:

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (%17,9), biyomühendislik (%10,2), işletme mühendisliği (%9,8), elektronik mühendisliği (%9,1), matematik mühendisliği (%8,9) ve bilgisayar mühendisliği (%8,4) oldu.

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