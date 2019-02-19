HABER

TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktararak toplumda çekirdekten istatistik bilincini oluşturmayı hedeflediği " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında birçok farklı okul ve yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.Öğrenciler proje kapsamında İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı ek hizmet binalarını ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler ediniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktararak toplumda çekirdekten istatistik bilincini oluşturmayı hedeflediği " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında birçok farklı okul ve yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.
Öğrenciler proje kapsamında İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı ek hizmet binalarını ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler ediniyor. Proje kapsamında okullarda düzenlenen " TÜİK Nedir? Ne İş Yapar? " konulu kompozisyon yarışmaları ile ise öğrencilerden geri dönüşler alınarak proje hakkındaki yol haritası sürekli dinamik bir yapı içerisinde revize ediliyor.
"İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır"

TÜİK’ in başarılı İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp bu proje ile toplumda istatistik bilincini temelden yerleştirmeyi amaç edindiklerini ifade etti. Gökalp, "İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. Dolayısıyla istatistik önemli bir bilimdir. Biz çocuklarımızı kurumumuzda misafir ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda en son Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerini bölge müdürlüğümüzde misafir ettik. Ayrıca kurum uzmanlarımız çeşitli okulları birçok defa ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu proje devam edecek. Biz diyoruz ki gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Toplumda istatistik bilincinin artmasıyla şu anda Avrupa standartlarında ürettiğimiz istatistiklerimizin de kalitesi artmaya devam edecek " dediler.

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk mektupları kafeye perde oldu

Aşk mektupları kafeye perde oldu

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.