Tüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 2.1 artışla 57’ye çıktı

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Tüketici güven endeksi, Eylül'deki 55.8 düzeyinden, Ekim ayında yüzde 2.1 artışla 57.0 düzeyine yükseldi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında yüzde 74.0 düzeyindeyken Ekim ayında yüzde 1.1 artarak 74.8 düzeyine yükseldi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de aynı dönem için Eylül ayında 71.0 düzeyindeyken, Ekim ayında yüzde 3.4 artarak 73.4 düzeyine çıktı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de Eylül ayındaki 55.3 düzeyinden Ekim’de yüzde 2.7 artarak 56.8 düzeyine, tasarruf etme ihtimali endeksi de Eylül ayında 22.80 düzeyindeyken, Ekim ayında yüzde 0.2 artarak 22.84’e yükseldi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik - Tablo)



