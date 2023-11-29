Tüketmeden önce bir daha düşünün! Bu içecekler saçların dökülmesine yol açıyor

Uzmanlar günde 50-100 saç teli dökülmesinin normal olduğunu söylüyor. Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu soruna yol açan bir faktör var. Fakat uzmanlar, hemen hemen herkesin sık sık tükettiği bazı içeceklerin kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını vurguladı. İşte saç dökülmesine yol açan içecekler...

SAÇLARIN ZAYIFLAYARAK DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUYOR

Fazla şeker, insülin direncine neden olur ve kan akışını engeller. Bu da saç köklerinin zayıflayıp zamanla koparak dökülmesine neden olur.

Yapılan araştırmalar sonucunda kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi ürünlerin saç dökülmesinin baş suçlusu olduğu ortaya çıktı.

KEL KALMA RİSKİNİ ARTIRAN BESİNLER

Öte yandan, şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığı vurgulandı.

Ayrıca saç dökülmesinin yanı sıra şekerli içecek tüketenlerde depresyon ve anksiyetenin daha çok görüldüğü tespit edildi.

ONLARI TÜKETENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 25'İ DEPRESYONA GİRİYOR

Araştırmacılar, günde üç gazlı içecek tüketenlerin yaklaşık yüzde 25 daha fazla depresyon riskine sahip olduğunu belirtti.





