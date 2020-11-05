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Tulum peyniri arası uyuşturucu kaçakçılığına narkotik darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan karı kocanın bulunduğu otomobilin bagajında tulum peyniri dolu bidonlarda 1 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Olay, Aksaray E- 90 karayolu üzerinde yaşandı.

Tulum peyniri arası uyuşturucu kaçakçılığına narkotik darbesi

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan karı kocanın bulunduğu otomobilin bagajında tulum peyniri dolu bidonlarda 1 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olay, Aksaray E- 90 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şüpheli gördükleri Ahmet K. (49) idaresindeki 34 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kısa kovalama sonucu şehir merkezinde yakalandı. Sürücü A.K. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi F.K. (48) gözaltına alınırken, NSM ekipleri de araç üzerinde geniş çaplı arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Bixi ile gerçekleştirilen aramada, otomobilin bagajında bulunan plastik bidon içerisinde tulum peyniri ile kamufle edilmiş 1 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü ve eşi gözaltına alınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tulum peyniri arası uyuşturucu kaçakçılığına narkotik darbesi

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