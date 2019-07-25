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'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler zamana direniyor.  Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük( 58) ve Nuri Yüğrük (50), 40 yıldır 'kara düzen’ yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor.

'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler zamana direniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük( 58) ve Nuri Yüğrük (50), 40 yıldır 'kara düzen’ yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor.
6 metrelik demir borunun döndürülerek, toprağa gömülmesiyle suya ulaşan kardeşler, insan gücüyle yapılan tulumbacılığın kaybolduğunu söylediler. Bursa'daki sayılı ustalardan olduklarını ilçelerinde ise bu işi sadece kendilerinin yaptığını anlatan kardeşler, tulumbacılığın baba mesleği olduğunu ifade ettiler.
Mahmut Yüğrük, “Yıllardır İnegöl'de tamamen insan gücü kullanarak, bu işi yapıyoruz. Eski dönemde herkesin evinde hayvan bulunuyordu. Bu nedenle su çıkartmak büyük ihtiyaçtı. Şu anda burgulu sistem ile ilkel şekilde su çıkartacak kimse kalmadı denebilir. İşimiz çok zor, bazı işler için bir gün bazı işler için iki gün çalışıyoruz. İnşallah, ölene kadar iki kardeş bu işi devam ettireceğiz. Arkadan bu işi yapacak nesil yetişmiyor” dedi.
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'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor

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