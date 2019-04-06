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Tuluyhan Uğurlu, Havacılık Müzesi'nde konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu: - "Biz, göklerle ortak tarihi olan bir milletiz. Göktürkler diye devlet kurmuş bir milletiz. Dolayısıyla geleceğimiz yine göklerde olacak. Zaten Atatürk'ün de 'İstikbal göklerdedir' demesindeki amaç buydu"

İSTANBUL (AA) - Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Tuluyhan'ın Piyanosu Tayyareler Arasında" konserinde sanatseverlerle buluştu.

Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uğurlu, eşine az rastlanır bir konsere imza attığını belirterek, "Havacılık Müzesi'nde, böyle tarihi ve geçmişi olan bir mekanda konser vermek, herhalde ilk olsa gerek. Nemrut Dağı, Akdamar Kilisesi, Sirkeci Garı, Haydarpaşa Tren İstasyonu ve Deniz Müzesi gibi mekanlardan sonra burada olmak çok güzel." dedi.

Uğurlu konserin tek bir hedefi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnsanlara hem yolcu hem de savaş uçağının yerli ve milli olması gerektiğini bir kez daha haykırmayı hedefliyorum. Biz, göklerle ortak tarihi olan bir milletiz. Göktürkler diye devlet kurmuş bir milletiz. Dolayısıyla geleceğimiz yine göklerde olacak. Zaten Atatürk'ün de 'İstikbal göklerdedir' demesindeki amaç buydu. Bunu buradan haykırmak, söylemek ve herkesin bu konuya dikkatini çekmek için bu konseri veriyorum."

Maneviyatın çok önemli olduğunu dile getiren sanatçı, maneviyattan uzaklaşıldığını ve yeniden sıkı sıkı maneviyata sarılmak gerektiğini aktardı.

Tuluyhan Uğurlu, Havacılık Müzesi'ni "anıt müze" olarak değerlendirerek, "Bu anıt müzede, şehitlerimizin ruhunun dolaştığı bu nadide mekanda, icra edeceğimiz eserleri hava şehitlerimizin necip ruhlarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, Türkiye'nin ve dünyanın havacılık tarihini anlatan özel bir video sunum eşliğinde "Göklerde Ortak Tarihimiz", "Güneşe Yürüyen Ulus", "Hava Şehitlerimize Saygıyla", "İstanbul-Şam-Kahire" ve "Golan Tepeleri" başlıklarında 5 eserini yorumladı.

Müzenin hangarında gerçekleşen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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Havacılık havacılık müzesi konser Müzik şehitler TULUYHAN Tuluyhan Uğurlu

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