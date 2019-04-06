Tuluyhan Uğurlu, Havacılık Müzesi'nde konser verdi

İSTANBUL (AA) - Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Tuluyhan'ın Piyanosu Tayyareler Arasında" konserinde sanatseverlerle buluştu.

Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uğurlu, eşine az rastlanır bir konsere imza attığını belirterek, "Havacılık Müzesi'nde, böyle tarihi ve geçmişi olan bir mekanda konser vermek, herhalde ilk olsa gerek. Nemrut Dağı, Akdamar Kilisesi, Sirkeci Garı, Haydarpaşa Tren İstasyonu ve Deniz Müzesi gibi mekanlardan sonra burada olmak çok güzel." dedi.

Uğurlu konserin tek bir hedefi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnsanlara hem yolcu hem de savaş uçağının yerli ve milli olması gerektiğini bir kez daha haykırmayı hedefliyorum. Biz, göklerle ortak tarihi olan bir milletiz. Göktürkler diye devlet kurmuş bir milletiz. Dolayısıyla geleceğimiz yine göklerde olacak. Zaten Atatürk'ün de 'İstikbal göklerdedir' demesindeki amaç buydu. Bunu buradan haykırmak, söylemek ve herkesin bu konuya dikkatini çekmek için bu konseri veriyorum."