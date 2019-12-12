Tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası

Birçok insan televizyonda, bir filmde veya gerçek hayatta boğulmak üzere olan bir yetişkine Heimlich manevrası yapıldığını görmüştür. boğulmakta olan bir bebeği nasıl kurtaracağınızı biliyor musunuz veya boğulmakta olan küçük bir çocuğu? Peki ya evde tek başınızayken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsanız ne yapacaksınız? İşte herkesin bilmesi gereken Heimlich Manevrası.

Kimse acil bir durum hakkında düşünmek istemez ancak her ihtimale karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşır.

Bir evcil hayvan veya sevdiğiniz biri üzerinde nasıl kalp masajı yapılacağını bilseniz veya temel ilk yardım becerilerine sahip olsanız da acil durum anında hemen müdahale etmek için kendinizi hazır hissetmeniz önemlidir.

Ayrıca, herhangi bir boğulma tehlikesi durumunda, boğaza takılmış olan yiyeceği veya objeyi mümkün olan en kısa sürede çıkarmak oldukça önemlidir.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre “Oksijen olmayınca, dört ila altı dakika kadar kısa bir sürede beyinde hasarlar oluşmaya başlar. Hızlı bir şekilde yapılan ilk yardım, bir insanın hayatını kurtarabilir.”