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Tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası

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Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ve Diyarbakır'da 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin okulda soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle hayatını kaybetmesi ilk yardımın önemini gündeme getirdi. Peki bu durumda doğru müdahale nasıl yapılmalı? İşte tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası.

Tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası

Birçok insan televizyonda, bir filmde veya gerçek hayatta boğulmak üzere olan bir yetişkine Heimlich manevrası yapıldığını görmüştür. boğulmakta olan bir bebeği nasıl kurtaracağınızı biliyor musunuz veya boğulmakta olan küçük bir çocuğu? Peki ya evde tek başınızayken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsanız ne yapacaksınız? İşte herkesin bilmesi gereken Heimlich Manevrası.

Kimse acil bir durum hakkında düşünmek istemez ancak her ihtimale karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşır.

Bir evcil hayvan veya sevdiğiniz biri üzerinde nasıl kalp masajı yapılacağını bilseniz veya temel ilk yardım becerilerine sahip olsanız da acil durum anında hemen müdahale etmek için kendinizi hazır hissetmeniz önemlidir.

Ayrıca, herhangi bir boğulma tehlikesi durumunda, boğaza takılmış olan yiyeceği veya objeyi mümkün olan en kısa sürede çıkarmak oldukça önemlidir.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre “Oksijen olmayınca, dört ila altı dakika kadar kısa bir sürede beyinde hasarlar oluşmaya başlar. Hızlı bir şekilde yapılan ilk yardım, bir insanın hayatını kurtarabilir.”

BEBEKLER İÇİN HEIMLICH MANEVRASI

Temel ilk yardımın en önemli noktalarından biri Heimlich manevrasının ne zaman yapılacağını bilmektir.
WebMD ‘ye göre; “Eğer bebek öksürüyorsa veya sesler çıkarıyorsa boğazına kaçan nesneyi çıkarması için öksürmesine izin verin.”

Heimlich manevrası sadece, ses çıkaramayan, öksüremeyen veya nefes alamayan bebekler içindir.
Bebeği kolunuzun ön kısmında yüzü yere gelecek şekilde ters tutun. Bebeğin kafasını göğsünden biraz aşağı doğru indirin ve kollarınızı bacaklarınızın üstüne koyun.

2

Başını desteklemek için avuç içlerinizi kullanın ama elinizle bebeğin ağzını kapatmadığınıza emin olun. Bebeğin kürek kemikleri arasındaki noktayı belirleyin.

Elinizin ayasını kullanarak bu bölgeye beş defa vurun. Eğer sırtına vurmanız işe yaramazsa, yine kolunuzun ön kısmını bacaklarınıza dayayarak bebeği ters çevirin. İki veya üç parmağınızı kullanarak bebeğin göğüs kemiğine beş defa küçük baskılar uygulayın. Bu baskıları ve sırtına yaptığınız vuruşları bebek tekrar nefes almaya başlayana kadar sırayla yapın.

3

Bununla birlikte 112'yi de aramalısınız.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN HEIMLICH MANEVRASI

Heimlich manevrasını uygulayacağınız tek durum “çocuğunuzun bir nesne nedeniyle boğuluyor olması ve nefes alamaması (veya nadiren çok tiz bir sesle zorlukla nefes alması).”
1 yaşından büyük bir çocuğa Heimlich manevrasının uygulanması için ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi “5’te 5” yöntemini anlatıyor. Çocuğu yüz üstü tutun. Yere paralel bir şekilde ve kürek kemikleri arasına beş defa sertçe vurun.

4

5’te 5' yönteminde, eğer sırtına vurmakla cisim çıkmadıysa bu sefer karın kısmına basınç uygulamalısınız.
Çocuğun arkasında diz üstü çökün ve kollarınızı çocuğun belinin etrafına dolayın.

Göbek deliğinin hemen üstüne baş parmağınız aşağıda olacak şekilde yumruğunuzu yerleştirin ve yumruğunuzu diğer elinizle sarın.
Yumruğunuzu kullanarak yukarıya doğru beş defa itin.

Bu beş itiş ve sırtına yaptığınız beş vuruşu çocuk tekrar nefes almaya başlayana kadar sırayla yapın.

Ancak çocuk bilincini kaybederse hemen 112'yi aramalı ve kalp masajına başlamalısınız.

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YETİŞKİNLER İÇİN HEIMLICH MANEVRASI

Yetişkinler için ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi; ‘Boğazına bir şey mi kaçtı? Konuşabiliyor musun?’ şeklinde sorular sormanızı öneriyor.

Kollarınızı bu kişinin belinin etrafına dolayın. Göbek deliğinin hemen üstüne başparmağınız aşağıda olacak şekilde yumruğunuzu yerleştirin ve yumruğunuzu diğer elinizle sarın.

5

Seri ve yukarı doğru hareketlerle bastırın. Cisim çıkana kadar bu hareketi yapmaya devam etmelisiniz.

**Ancak bu kişi bilincini kaybederse veya bayılırsa hemen 112’yi aramalı ve kalp masajına başlamalısınız.

YALNIZ BAŞINAYSANIZ HEIMLICH MANEVRASI

Maalesef boğazınıza bir şey kaçtığında, yanınızda her zaman biri olmayabilir.

Böyle bir durumda yumruğunuzu başparmağınız aşağı bakacak şekilde göğüs kafesinizle göbek deliğiniz arasına yerleştirin. Diğer elinizle yumruğunuzu tutun.

Hızlı bir şekilde aşağıdan yukarı doğru itin. Cisim dışarı çıkana kadar bunu yapmaya devam edin.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre alternatif olarak; “bir masanın kenarı, bir sandalye veya bir korkuluğun üzerine doğru da eğilebilirsiniz. Yaslandığınız şeyi, hızlıca belinizin üst kısmına doğru bastırın (üst abdomen).”

6

Cisim çıkana kadar bu hareketi üst üste tekrar edin.
Boğulma tehlikesi durumunda ne yapılacağını bilmek hayatla ölüm arasındaki fark anlamına geliyor. Her ihtimale karşılık hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor!
Eğer sorularınız varsa her zaman için doktorunuza başvurun. Ve eğer mümkünse ilk yardım kursuna katılmanız çok iyi olabilir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Güzel haber, tebrikler...
şunu da unutmayın, bütün bunlara rağmen kurtaramayabilirsiniz.
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