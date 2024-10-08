Tüm burçlar için büyük fırsatı Astrolog Nuray Sayarı açıkladı! Bunu yapın hayatınız değişsin: 5 günde paranız gelsin!

Ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı açıklamaları ve ritüelleri ile sık sık gündemde yer alıyor. Beyaz TV’nin programı Hayatta Her Şey Var’a özel açıklamalarda bulunan Sayarı, tüm burçların uygulayıp hızla sonuç alabileceği iş, başarı ve para getiren defne yaprağı ritüelini paylaştı.

BAŞARI VE PARA İÇİN ÖZEL RİTÜEL

Sevilen Astrolog Nuray Sayarı başarı ve para getiren özel ritüeli adım adım anlattı. Bunu uygulamanız için gerekli birkaç malzeme bulunuyor. Bunlar defne yaprağı, kurşun kalem ve altın renginde bir kağıt veya kese.

ADIM ADIM ANLATTI

Nuray Sayarı tüm burçlar için büyük fırsat dediği riüelini şu şekilde anlattı:

"Bir defne yaprağı ve frekansı en yüksek kalem olan kurşun kalem gerekiyor. Kurşun kalemle o defne yaprağına iş istiyorsanız istediğiniz işi yazıyorsunuz. Yazının en üstüne dört tane 8 yazıyorsunuz, bu sonsuzluk anlamına geliyor. Yazının altına üç tane 7 yazıyorsunuz.

Yaprağın arkasına ise '5 20 0 Acil para' bir altına da yine 8 8 8 8 yazıyorsunuz. Sonra altın renginde bir kağıdın içine katlayıp koyabilirsiniz, altın renginde bir bez kese hiç fark etmez altın rengi folyolar da var şimdi sarın cüzdanınızın içerisinden hayatınız boyunca çıkarmayın.

Kaybolup gittiğinde, kırılıp dağıldığında görevi bitmiştir. Yani ne kadar kalırsa orada o o kadar tamamlayacak onların bereketini, dileklerini ve şanslarını."

BOLLUĞUN BEREKETİN BİTKİSİ

Defne yaprağının bu ritüeldeki kritik nokta olduğunu belirten Nuray Sayarı, "Bu ritüel sadece Defne yaprağına yapılıyor. Defne inanılmaz bereketin bolluğun bitkisidir. Hatta defne yakılmaz ada çayı yakılır." dedi.