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Tüm Detaylarıyla Gusül Abdesti Almanın Adımları

14.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında boy abdesti olarak da bilinen gusül abdesti; hayız, nifaz, cünüplük gibi hükmî kirlilikten temizlenme durumunu ifade ediyor. İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan gusül abdesti, birtakım ayrıntıları ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor…

Tüm Detaylarıyla Gusül Abdesti Almanın Adımları

Gusül abdesti ile ilgili bilmeniz gereken temel konuları sizler için yazımızda derledik. Yazımızın devamında; gusül abdesti nasıl alınır, gusül abdesti almak biçin gereklidir gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Gusül abdesti nasıl alınır erkek ve kadınlar için işte tüm ayrıntıları ile yazımızın devamında…

Adım adım: Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkek bireyler tarafından sıklıkla cevabı aranan sorular arasında yer alıyor. Sizler için gusül abdestinin nasıl alacağını bu başlık altında anlattık. işte, gusül abdesti alırken izlemeniz gereken adımlar…

  • Gusül abdesti almak için banyoya girmeden önce ilk olarak besmele çekmeli ve sol ayağınızla banyoya girmelisiniz.
  • Gusül abdesti almaya başlamadan önce ‘’Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya’’ diye niyet etmelisiniz.
  • Ardından elleri bileklere kadar yıkamalı ve edep yerini sol elinizle temizlemelisiniz.
  • Ardından sağ avcunuz ile ağzınıza üç kere su almalı, gargara şeklinde ağzınızı çalkalamalısınız.
  • Sonra yine sağ avcunuz ile burnunuza su vermeli, suyu genzinize kadar çekerek burnunuzu sol elinizle üç kere temizlemelisiniz.
  • Buraya kadar olan adımları tamamladıktan sonra namaz abdesti alır gibi abdestinizi tamamlamalısınız.
  • Ardından sağ ve sol omzunuza üçer defa su dökmeli, ellerinizle vücudunuzu iyice ovuşturmalısınuz. Vücudunuzda iğne ucu kalmaksızın iyice temizlendikten sonra; küpe deliklerini, saç/sakal diplerini ve göbek boşluğuna da su temas ettirmelisiniz. Böylece gusül abdestinizi tamamlayabilirsiniz.

Gusül Abdestinin Farzları Nelerdir?

Gusül abdesti farzları şu şekilde sıralanıyor;

  • Ağız içini yıkamak
  • Burun içini yıkamak
  • Vücudun her tarafını yıkamak

Gusül Abdesti Almak Niçin Gereklidir?

Gusül abdesti neden alınır? sorusu sıklıkla cevap aranan sorulardan biri. Gusül abdesti İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip. Namaz abdesti gibi her zaman alınmayan bu abdest, özellikle ibadetler açısından önem arz ediyor. Cinsel ilişki, uykuda meninin dışa vurumu, lohusalık ve âdet olma gibi durumların neticesinde ibadet edebilmek için gusül abdesti almak gerekiyor. Örneğin; ‘’Adetliyken gusül abdesti alınır mı’’ gibi sorular oluşabiliyor. Bu noktada kişinin adet süreci tam anlamı ile sona erdiğinde gusül abdesti alması ve ibadete hazır hale gelmesi gerekiyor.
Dikkat Edin: Gusül Abdestini Bozan Durumlar Hangileridir?

Gusül abdestini dikkatli bir şekilde almak oldukça önemli. Aksi takdirde gusül abdesti geçersiz olabiliyor. Gusül abdestini bozan ve abdestin geçerli olmasını engelleyen durumlar ise şu şekilde sıralanıyor…

Temiz Su: Gusül abdesti alırken kullandığınız suyun temiz olması gerekiyor. Pis bir su ile alınan gusül abdestinin temiz bir su ile tekrarlanması icâp ediyor.
Su Temasını Engelleyen Maddeler: Yara bandı, oje gibi maddeler suyun vücuda ulaşmasını engelliyor. Bu durumda gusül abdesti geçerli olmuyor.
Adet Durumu: Kadın bireylerin adet süreci tam olarak bittiğinde gusül abdesti alması gerekiyor. Aksi takdirde çok az miktarda dahi kan gelse bile abdest geçerli olmuyor.

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? sorusunun cevabı da bu noktada merak ediliyor. Oruçlu iken gusül abdesti almanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor. Fakat ağıza su verirken dikkatli olmalı, suyu yutmamaya özen göstermelisiniz.

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