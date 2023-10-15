Tüm dünyanın merak ettiği soru yanıtını buldu: İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas'ı yok etmekle yetinmeyecekler

Hamas-İsrail çatışmaları dokuzuncu gününe girerken binlerce can kaybı yaşandı. Bilanço gitgide ağırlaşıyor, İsrail'in kara harekatı ise yalnızca an meselesi. İsrail ordusu günlerdir Gazze sınırına tanklarını ve askeri birliklerini yığdı.

SALDIRI SONRASI GAZZE'YE NE OLACAK?

İsrail'in Gazze halkına kenti tahliye etmeleri, güneye gitmeleri yönündeki uyarıları için tanıdığı müddet sona erdi ancak kara harekatı başlamadı. İsrail'in planının hava muhalefeti nedeniyle aksadığı öne sürülürken Gazze'ye harekat sonrası plan da ortaya çıktı.

HAMAS'I YOK ETMEKLE YETİNMEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” diyerek operasyonun uzun süreceğinin sinyalini verdi. Bunun dışında da İsrailli yetkililer şimdiye dek hedeflerinin Hamas'ı yok etmek olduğu dışında fazla ipucu vermedi.

'ASKERİ REJİM' PLANI

İsrail ordusuyla yakın temasını sürdüren eski bir üst düzey ordu yetkilisi, Bloomberg'in aktardığına göre, savaş bittiğinde İsrail'in Gazze'de geçici bir askeri rejim kurabileceğini kaydetti. İsmini vermek istemeyen yetkili ayrıca Gazze'nin uluslararası bir güce teslim edilebileceğini de belirtti.