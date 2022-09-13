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Tüm dünyayı ilgilendiriyor! Rusya'dan dolar ve euro ile ilgili dikkat çeken sözler "Kademeli olarak..."

13.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ve Rusya’nın da karşılık verdiği yaptırımlar çerçevesinde tüm dünyada peş peşe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünya ekonomisine etki edebilecek bu gelişmelere ilişkin Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti ve yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasını gündeme aldıklarını aktardı.

Tüm dünyayı ilgilendiriyor! Rusya'dan dolar ve euro ile ilgili dikkat çeken sözler "Kademeli olarak..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkileri de büyük oldu. ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım uygulamasının ardından Rusya da ABD ile Avrupa ülkelerine çeşitli yaptırımları hayata geçirdi. Dünya çapında önemli ekonomik gelişmelerin fitilini ateşleyen bu hamlelerden sonra uzun vadede dünya ekonomisinde nasıl değişikliklerin olacağı merak ediliyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan euro ve dolar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

"AMAÇ AÇIKÇA İLAN EDİLDİ"

Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri “özel askeri operasyon” ile Batı’nın Rusya’ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş karakter kazandığını ifade etti.

Bakan Lavrov, “Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı.” dedi.

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"ULUSLARARASI TİCARETTE DOLARIN VE AVRONUN ROLÜNÜN KADEMELİ OLARAK AZALTILMASINDAN BAHSEDİYORUZ"

ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, “Gündemdeki öncelik, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek ve güçlendirmek için geleneksel olarak kullandığı araçların yerini alacak yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ulusal para birimlerinin, bağımsız ödeme sistemlerinin kullanımının genişletilmesinden, uluslararası ticarette doların ve avronun rolünün kademeli olarak azaltılmasından bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Euro Rusya dolar
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