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Tüm dünyayı korkutan nükleer silah uyarısı: Putin blöf yapmıyor!

01.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin 'özel savaş durumuna' geçirilmesi talimatını verdi. Bu da ordusunun envanterinde bulunan yaklaşık 6 bin nükleer silah başlığının masaya sürüldüğü anlamına geliyor. Putin'in nükleer silah kartını oynamasının ardından, uzman isim konunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak uyarıda bulundu. İşte tüm dünyayı endişelendiren o açıklamalar!

Tüm dünyayı korkutan nükleer silah uyarısı: Putin blöf yapmıyor!

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonda 6. güne girildi. Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda olan Rusya’dan Pazar günü gelen bir açıklama ise, korkulan senaryoyu yeniden gündeme getirdi. Rus lider Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na ülkenin stratejik nükleer gücünü “özel alarma” geçirdiğini açıkladı. Uzmanlar ise Putin’in nükleer talimatının ciddiye alınması gerektiği görüşünde.

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"BLÖF OYUNU OYNAMIYOR"

CNN International’dan gazeteci Christiane Amanpour’a konuşan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Başkanı François Heisbourg, Vladimir Putin’in nükleer kartının ciddiye alınması gerektiği konusunda uyardı bulundu.

Heisbourg, Putin'in Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesine yönelik açıklamalarda bulunarak, “Son günlerde yaşananlar, Başkan Putin'in blöf oyunu oynamadığını gösterdi. (Putin) Ne istediğini söyleyip ardından ne yapıp edip istediği şeyi elde etmeye çalışıyor.” dedi.

Uzman isim ardından uyarıda bulunarak, “Bu sebeple tehdidi ciddiye alıyorum. Bu konu sadece blöf olarak değil, ciddiyetle ele alınmalıdır,” ifadelerini kullandı.

Rus lider, geçtiğimiz hafta Ukrayna’ya askeri operasyonu duyurduğu konuşmasında, "Dışardan müdahale etmeyi düşünen herkes bilsin: Bunu yaparsanız tarihinizde yaşadığınız her şeyden daha büyük bir bedel ödersiniz,” demişti.

NÜKLEER KARTI MASAYA SÜRDÜ

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesi sonrası, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin 'özel savaş durumuna' geçirilmesi talimatını verdi. Bu da ordusunun envanterinde bulunan yaklaşık 6 bin nükleer silah başlığının masaya sürüldüğü anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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