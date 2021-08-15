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Tüm mürettebat hayatını kaybetmişti! Rus askeri heyet kara kutuya ulaştı

15.08.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta dün yangın söndürme uçağı düşmüş, 3'ü Türk 5'i Rus 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'dan gelen kaza kırım heyeti, bugün kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Askeri heyet, uçağın kara kutusunu bulduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Tüm mürettebat hayatını kaybetmişti! Rus askeri heyet kara kutuya ulaştı

Dün öğle saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nin Almalı mevkisinde çıkan yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

TÜM MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınları söndürmek için kiralanan Rus yapımı Beriev 200 marka uçakta bulunan Pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Rusya, kaza bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere 1'i Tümgeneral, 1'i askeri ateşe olmak üzere 10 kişilik kaza kırım heyetini Kahramanmaraş'a gönderdi. İlk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret eden heyet, daha sonra askeri helikopterle kaza bölgesine geçti. Heyet burada cumhuriyet savcısı ve jandarma ile birlikte incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştüSon Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

KARA KUTU BULUNDU

Çalışmalarda uçağın kara kutusu bulundu. 2 saat süren çalışmaların ardından Rus askeri heyet helikopterle bölgeden ayrıldı. İncelemenin sonunda değerlendirme toplantısı yapan heyet, daha sonra Adana'ya geçti.

MALZEMELER ATLA TAŞINDI

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan ekipler için gerekli olan malzeme ve teçhizatlar Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince sağlandı.

Arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle malzemeler at sırtında 1.5 saat süren yolculuğun ardından kaza bölgesine ulaştırıldı. (DHA)

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detayKahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Rusya
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