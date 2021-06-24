Tüm protestolara rağmen Marilyn Monroe heykeli dikildi!

Kaliforniya'nın Palm Springs şehrindeki devasa Marilyn Monroe heykelinin geri dönmesi tepki yarattı. Heykelin aşırı cinsiyetçi olduğunu belirten aktivistler, daha önce 50 bin imza topladıkları bir imza kampanyası düzenlemiş ve yasal olarak itirazda bulunmuştu. Ancak Palm Springs Belediye meclisi üyeleri, sanatçı Seward Johnson'ın "Sonsuza Kadar Marilyn" olarak bilinen ve Hollywood yıldızının beyaz elbisesinin belinin üzerinde uçuştuğunu gösteren dev heykeli, geçen Pazar günü törenle açtı.

Marilyn Monroe heykelinin açılış töreni, Palm Springs Hava Müzesi'nin üzerinde havalanan eski bir İkinci Dünya Savaşı uçağının geçişiyle tamamlandı. Fakat sanat müzesinin hiçbir yöneticisi törene katılmadı. Müzenin dört yöneticisi ile ve bir grup aktivist, heykelin müzenin önüne yerleştirilmesine açıkça karşı çıktı.

"MARILYN'İN ANISINI KİRLETİYOR"

Aktivist grupların her ikisi de açılış töreninde çeşitli gösteriler düzenledi. Konuşmacıların sözleri sloganlarla bölündü. Palm Springs’de moda tasarımcısı olan Trina Turk ile CReMa'nın kurucularından olan emlakçı Chris Menrad, "Marilyn Monroe, ikonik bir kadındı. Bu heykelin onun anısını kirlettiği ve karakterini yansıtmadığını düşünüyoruz. Orada olmamızın amacı temelde açılış törenini sabote etmek ve memnuniyetsizliğimizi iletmekti" dedi.

"TEK AMACI INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINI ARTIRMAK"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, heykelin taşınmasının amacının turizmi canlandırmak olduğu belirtildi. Ancak Turk, geçmişte heykelin başardığı tek şeyin Instagram paylaşımlarını artırmak olduğu belirterek, "Sosyal medya paylaşımları faturaları ödemiyor. Covid-19 nedeniyle gelir kaybı yaşayan şehir merkezindeki tüm zor durumdaki işletmelere yardım etmekten bahsediyor. Ancak, böyle bir yardıma ihtiyacımız yok” diyerek tepkisini dile getirdi.



