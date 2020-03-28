HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacak

Tüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 08:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce il idare kurulları ardından pandemi kurulları toplanacağını açıkladı.

Tüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce il idare kurulları toplanacak. İl idare kurullarında, korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatadanşaların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl idare kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izalasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta içişleri bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak.

Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
koroanvirüs pandemi kurulu Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi panelvan ile su kanalına uçtu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi panelvan ile su kanalına uçtu

KKTC’den gelen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

KKTC’den gelen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Bir günde 3 kez patlama oldu!

Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı

Sınırdaki bir mahalle karantinaya alındı

Marmaray ve Başkentray dışındaki tüm tren seferleri durduruldu

İkisi hariç tüm seferler durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.