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Tüm yastık kılıflarınızı değiştirin! Saça ve cilde öyle etkileri var ki…

05.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde birçok saatimiz yatakta geçiyor. Bu sebeple yatak takımlarının materyallerine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yastıklar cildi ve saçı düşünülenden çok daha fazla etkiliyor. Daha parlak ve sağlıklı saç, cilt için yastık kılıflarınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Tüm yastık kılıflarınızı değiştirin! Saça ve cilde öyle etkileri var ki…

Yatak takımlarının her zaman temiz olması gerekiyor. Düzenli olarak değiştirilmeyen yastıklar, çarşaflar sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Ciltte oluşan sivilcelerin en büyük nedenleri arasında değiştirilmeyen yastık kılıfları yer alıyor. Ancak cilt ve saç sağlığı sadece yastık temizliği ile olmuyor. Yastık kılıfınızın materyali de oldukça önem taşıyor. İpek yastık kılıflarının saç ve cilt için inanılmaz faydaları bulunuyor.

İPEK YASTIK KILIFININ FAYDALARI

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  • İlk olarak nem emici değildir. Bu da cildiniz ve saçınızdaki nemin en ideal haliyle korunmasını sağlamaktadır. Özellikle kuru saç ve cilt yapısına sahip kişilerde daha ilk geceden büyük fark yaratır.

  • İpek yastık kılıfları hipoalerjeniktir. Saten, pamuk ve diğer yastık çeşitlerinde cilt problemlerine neden olabilecek toz, bakteri gibi birikimleri ipek yastık kılıfında neredeyse hiç yoktur. İpek doğal lifleri hipoalerjeniktir; bu da onu bakteri, kir ve cilt sorunlarında rol oynayabilecek diğer alerjenlerin birikmesine karşı daha dirençli hale getirmektedir. Hangi cilt ürününü kullanırsanız kullanın yastık kılıfınızın içerisinde barındırdığı bin bir çeşit bakteri ve diğer zararlı oluşumlara karşı maalesef savunmasız olabiliyoruz. Bu noktada ipek yastık kılıfı asla sonu gelmeyecek gibi görünen cilt problemleri hususunda da oldukça kurtarıcı rol oynamaktadır.

  • Saç kırılmalarını, elektriklenmeyi önler. Diğer tekstil ürünleri ipekte olan pürüzsüzlük hissini maalesef veremez. İpek kılıflarda sürtünme yok denecek kadar azdır. Saç kırılmaları, uyku kırışıklıkları, saç elektriklenmesi, saç kabarması, saç dolaşması, cildin tahriş olması gibi konuları neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır. Sabah uyandığınızda saçlarınız gece yattığınız gibi, cildiniz ise yumuşacık uyanmanın keyfini hissedeceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı ipek yastık kılıfı
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