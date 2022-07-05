Tüm yastık kılıflarınızı değiştirin! Saça ve cilde öyle etkileri var ki…

İlk olarak nem emici değildir. Bu da cildiniz ve saçınızdaki nemin en ideal haliyle korunmasını sağlamaktadır. Özellikle kuru saç ve cilt yapısına sahip kişilerde daha ilk geceden büyük fark yaratır.

İpek yastık kılıfları hipoalerjeniktir. Saten, pamuk ve diğer yastık çeşitlerinde cilt problemlerine neden olabilecek toz, bakteri gibi birikimleri ipek yastık kılıfında neredeyse hiç yoktur. İpek doğal lifleri hipoalerjeniktir; bu da onu bakteri, kir ve cilt sorunlarında rol oynayabilecek diğer alerjenlerin birikmesine karşı daha dirençli hale getirmektedir. Hangi cilt ürününü kullanırsanız kullanın yastık kılıfınızın içerisinde barındırdığı bin bir çeşit bakteri ve diğer zararlı oluşumlara karşı maalesef savunmasız olabiliyoruz. Bu noktada ipek yastık kılıfı asla sonu gelmeyecek gibi görünen cilt problemleri hususunda da oldukça kurtarıcı rol oynamaktadır.