Tüm zamanların en etkili mucizevi karışımı! Hem vücudu temizliyor, hem yağ yaktırıyor

Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bu doğal içecek limon ve chia ile hazırlanıyor. Karışım, soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor, vücudu temizliyor ve yağ birikimini önlüyor. Bu nedenle dünyada çok sayıda kişi bu içeceği günlük beslenmelerine dahil etti. Eğer siz de kendi hayatınıza uygulamak isterseniz, tarifi hemen uygulamaya başlayın.

Vücuttaki birikmiş yağı yakmak amacıyla limon ve chia için;

Bu malzemelerin her ikisi de oldukça sağlıklı malzemeler. Ancak ikisini bir içecekte bir araya getirince ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı. En iyi tarafı da içindeki malzemelerin hem ucuz hem de kolay bulunuyor olması.

İHTİYACINIZ OLABİLİR

Limon suyu (1/2 adet limondan)

Chia tohumu (1 yemek kaşığı)

Bal (1 yemek kaşığı)

Su (1,5 su bardağı)

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI

Öncelikle cha tohumlarını en az 1 saat suda bekletmeniz gerekiyor. Chia tohumları suyu emince, içindeki lifler nedeniyle jelimsi topak görünümünü alacak. Ardından tüm malzemeleri mutfak robotuna koyup iyice karıştırın. İşte hepsi bu. Yağ yakıcı içeceğiniz hazır. Bu lezzetli içeceği her gün sabahları tükemelisiniz. Böyelce metabolizmanız hızlanacak, daha hızlı ve etkili şekilde kilo vereceksiniz.