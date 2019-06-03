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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 22:24 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Macaristan Terörle Mücadele Merkezi (TEK) tarafından yapılan açıklamada, geminin Tuna Nehri'nde kaza sonucu batmasının ardından yürütülen çalışmalarda bir cesedin daha nehirden çıkarıldığı bildirildi.

Macar ve Güney Koreli uzmanların ortaklaşa çalıştıkları ifade edilen açıklamada, Macar uzmanların cesedin yerini belirlediği daha sonra ise Güney Koreli dalgıçların cesedi sudan çıkardığı kaydedildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplam 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Arama çalışmalarına Güney Kore ve Avusturya'dan gelen ekipler de destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
gemi kazası Macaristan Tuna Nehri

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