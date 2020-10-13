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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! 'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

'Komünist Başkan' olarak da bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve 80 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Maçoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! 'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı

Munzur Koruma Kurulu’nun çağrısıyla Munzur Gözeleri’nde gerçekleştirilen ve Munzur Gözeleri’nde yürütülen projenin protesto edildiği eylem hakkında Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Aralarında Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, danışmanları ile Tunceli Baro Başkanı Av. Kenan Çetin, Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar BEN ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin bulunduğu toplamda 81 kişi ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tunceli Valiliği’nin 14.08.2020 tarihli 2020/159 sayılı il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemleri yasakladığı kararının gerekçe olarak gösterildiği soruşturmada Covid-19 önlemleri kapsamında yasak uygulandığı belirtildi.


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