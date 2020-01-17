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  4. Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu! 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'ndan tepki

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu! 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'ndan tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Tunceli Belediyesi’nin banka hesaplarına haciz kondu. Karara tepki gösteren Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu yaptığı açıklamada "Bu yasal bir şey değildi. Basın açıklamamız ve ardından gelen tepkilerden sonra hesapların bazılarının blokesini kaldırdılar" dedi.

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu! 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'ndan tepki

Tunceli Belediyesi’nin hesaplarına, belediyenin SGK’ye olan borçları nedeniyle haciz kondu. SGK İl Müdürlüğü tarafından, 4 milyon 461 bin lira borcu olan belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konan ve bankalar tarafından hesapları bloke edilen belediye, 131 çalışanına maaş veremedi.

'KOMÜNİST BAŞKAN' KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Maçoğlu, haciz kararıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Alınan karara tepki gösteren Maçoğlu, "Dersim Belediyesi işçi ve emekçilerinin emekleriyle alınterinin karşılığı olan maaş ve diğer alacaklarına el konulamaz!" dedi.

Maçoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Belediyemiz Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz. Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre, ‘belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı’ açık bir şekilde belirtilmiştir.

Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenememiştir"

fatıh macoglu

MAÇOĞLU: TEPKİLER SONRASI, BAZI BLOKELERİ KALDIRDILAR

Tepkilerin ardından haczin bir kısmının kaldırıldığı ve çalışan maaşlarının ödenebildiğini duyurun Maçoğlu, Birgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Bu yasal bir şey değildi. Basın açıklamamız ve ardından gelen tepkilerden sonra hesapların bazılarının blokesini kaldırdılar" dedi.


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