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Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği'nden yapılan Pülümür ve Ovacık kırsalında toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "17 Eylül 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonda gündüz Tunceli Pülümür kırsalında 4, gece Tunceli-Ovacık kırsalında 6 terörist, toplamda 10 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir" denildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli operasyon terörist Son dakika

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