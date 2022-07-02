HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tunceli'de akılalmaz olay! Ayıyı korkutmak için yaptığı şaşkına çevirdi! Önce ışık tuttu sonra ise...

Tunceli'de akılalmaz olay! Ayıyı korkutmak için yaptığı şaşkına çevirdi! Önce ışık tuttu sonra ise...

02.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, arı kovanlarına doğru gelen ayıyı korkutup kaçırmak isteyen İbrahim Sarpınar'ın yaptığı şaşkına çevirdi. Aynı zamanda müzisyen olan Sarpınar, ayıya önce ışık tuttu, sonra da Mozart'ın aryasını seslendirdi. Aryayı duyan ayı bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya da yansıdı.

Tunceli'de akılalmaz olay! Ayıyı korkutmak için yaptığı şaşkına çevirdi! Önce ışık tuttu sonra ise...

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bozayılar köylere kadar inip arı kovanlarına saldırmaya başladı. Salkımözü köyünde oturan, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim İbrahim Sarıpınar'ın arı kovanları da birkaç kez ayı saldırısına uğradı. Sarıpınar, kovanlarını korumak için ayılara karşı geceleri nöbet tutmaya başladı.

ÖNCE IŞIK SONRA MÜZİK

Bu nöbetlerden birinde bir ayının kovanlara yaklaştığını fark eden Sarıpınar, önce el feneriyle ışık tuttu, ardından da yüksek sesle dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'O wie will ich triumphieren' aryasını seslendirdi. Aryayı duyup Sarıpınar ile göz göze gelen ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sarıpınar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

bda8022f9785133b4a6f0e681906a262

"TEPKİLERE ALIŞTIĞI İÇİN BÖYLE BİR YÖNTEME BAŞVURDUM"

İbrahim Sarıpınar, ayının saldırılarına karşı farklı bir yol denediğini belirterek, "Öncelikle ben operaya ilgili biriyim. Bu ilgimden ötürü ezberlediğim çokça arya var. Ayı kardeşimize gelince, neredeyse her gün arılarımı, tarlamı yokluyor. Ben de kesinlikle ona ve diğer canlılara zarar verme taraftarı değilim. Onu uzaklaştırmak için ses ve ışığı kullanıyordum. Yalnız artık verdiğimiz standart tepkilere alışıp kaçmadığı için böyle bir yönteme başvurdum ve şimdilik gayet etkili duruyor" dedi. (DHA)

f18c1f1e04dcefde3821d9677ab27521

e42aa3027d95dda85d5221a3ebee95d5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yapıp... Topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yapıp...
İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İlginizi Çekebilir

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Mucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile

Mucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.