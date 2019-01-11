Tunceli'de HDP ile 'Komünist Başkan' arasında ittifak görüşmesi!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği HDP’de Tunceli sancısı yaşanıyor.

TUNCELİ AÇIKLANMADI

GazeteDuvar'da yer alan habere göre; CHP’nin adayını ilan ettiği ilde HDP de aday belirlemek için halk oylaması yaptı. Oylama sonucunda isimler belli oldu ancak açıklanan ilk 41 merkez içinde Tunceli'nin yer almaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre bunun nedeni Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun da Tunceli’den adaylığını ilan etmiş olması.

MAÇOĞLU İÇİN İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

HDP kulislerinden edinilen bilgiye göre ittifak için Maçoğlu ve destekleyen gruplarla ittifak görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelerde eş başkanlık sistemi uygulayan HDP Maçoğlu’nun da yer alacağı “3lü Başkanlar Kurulu ile ili yönetme” önerisinde bulundu.

Bu öneri kabul görmedi. Tunceli’de 2 ilçede ittifak kapsamında HDP’nin aday çıkarmaması önerisine de sıcak bakılmadı.

MUHALEFETİN 3 ADAYI BİRBİRİYLE YARIŞABİLİR

Edinilen bilgiye göre görüşmeler henüz bitmiş değil. Ancak eğer bir sonuca ulaşılamazsa Tunceli’de muhalefet arasında CHP, HDP adayı ve Maçoğlu’nun bulunduğu 3’lü bir yarış olacak.

AK PARTİ ENDİŞESİ

Bu tablonun kentte risk yaratabileceğini belirten bir HDP yöneticisi “Dersim’i AKP alırsa ancak böyle alır” yorumunda bulundu.

