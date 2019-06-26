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Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Tunceli terörist

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