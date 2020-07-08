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Tunceli'de zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 22:43 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli-Ovacık kara yolunda, özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç ile karşı yönden gelen 75 yaşındaki Ömer Akyapı yönetimindeki otomobil, 94 Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle sürücü Akyapı, otomobilde sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Sağlık ekiplerince ters dönen otomobilden çıkarılan Akyapı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyapı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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