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  4. Tunceli’de Suriye'de görevlendirilen PÖH'ler törenle uğurlandı

Tunceli’de Suriye'de görevlendirilen PÖH'ler törenle uğurlandı

22.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Tunceli’de Suriye'de görevlendirilen PÖH'ler törenle uğurlandı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli’de, Suriye’ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Polis Özel Harekat Şubesi’nde gerçekleştirilen uğurlamada, kurbanlar kesildi ve güvenlik güçleri için dua edildi.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı. (İHA)

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suriye Tunceli

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