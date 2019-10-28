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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

GRİ LİSTE'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğunu açıkladı.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GRİ LİSTE'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğunu açıkladı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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