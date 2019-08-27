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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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