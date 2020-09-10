HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de cinsel istismara 3 yıl 11 ay ceza

Tunceli’de cinsel istismara 3 yıl 11 ay ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Tunceli’de 17 yaşındaki kıza cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işleyen 70 yaşındaki şüpheli A.Ç.’ye 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.Olay, 28 Ağustos 2019 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.

Tunceli’de 17 yaşındaki kıza cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işleyen 70 yaşındaki şüpheli A.Ç.’ye 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Olay, 28 Ağustos 2019 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Şüpheli A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.’ye anne ve babası yokken cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çığlıklar üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile genç kız kurtarılırken, A.Ç. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Olayın ardından istismar iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede sanık hakkında çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görüldüğünden 3 yıl 4 ay, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda ise 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Alınan kararla ilgili Tunceli Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvuracağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Kaymakam koronavirüse yakalandıKaymakam koronavirüse yakalandı
ÖTV’den sonra Mercedes fiyatları ne oldu? ÖTV’den sonra Mercedes fiyatları ne oldu?
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Kaymakam Ömer Kalaylı koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Böcek'le ilgili son dakika haberi
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Yerli ve milli üretim Karagöz: Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi
Yerli ve milli üretim Karagöz!
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Büyük tepki toplamıştı! Diyanet o sözlerle ilgili harekete geçti
Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş, cezaya tepki gösterdi: Manyak mısınız?
Polise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdi
Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın
Bakan bir daha baktı! Böyle uyarı görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.