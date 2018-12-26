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Tunceli'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:43 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezi ve 5 ilçesindeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçesindeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklıklarının da gündüz vakitleri sıfır derecenin altında seyredeceği anlatılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Tunceli merkez, Hozat, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamındaki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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