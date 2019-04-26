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Tunceli'de, ihraç edilip belediye meclis üyesi ve muhtar seçilenlerin savunması alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

Tunceli'de, ihraç edilip belediye meclis üyesi ve muhtar seçilenlerin savunması alınacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Valiliğin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderdiği yazı üzerine 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Meclis Üyesi seçilen ancak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilen 4 üye ile 2 muhtarın savunması alınacak.

Valiliğe bağlı İl Güvenlik İşleri Bürosu'ndan Vali Tuncay Sonel imzasıyla YSK'ye gönderilen yazıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç ile kent merkezine bağlı Meşeyolu köyü muhtarı Hakkı Suvan'a Tunceli Merkez ilçe Seçim Kurulu, Ovacık ilçesi Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge'ye de Ovacık İlçe Seçim Kurulunca mazbatalarının verildiği anımsatıldı.

Bu kişilerin çeşitli tarihlerde yayımlanan KHK'lar ile kamu görevinden çıkarıldığı ve YSK'nin KHK ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunamayacağını bildirdiği aktarılan yazıda, söz konusu kişilere verilen mazbataların geçerli olup olmadığı yönünde görüş istendi.

Yüksek Seçim Kurulu da bunun üzerine konunun araştırılması için Tunceli Merkez İlçe Seçim Kuruluna resmi yazı göndererek, 4 belediye meclis üyesi ile 2 muhtarın savunmalarının 7 gün içerisinde alınmasını istedi.

Bu kararın tebliğ edildiği söz konusu kişilerin yazılı ya da sözlü olarak kurul huzurunda savunma yapacağı belirtildi.

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Mazbata Tunceli Tunceli Valiliği Yüksek Seçim Kurulu

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