HABER

Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDE Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi.  Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDE

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
---------------------
Helikopterlerin bölgeye uçuşu
Bölgenin uzak yakın görüntüsü
Operasyondaki askerlerin görüntü
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:470 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA)

=====================

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldıYerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı
Köylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyorKöylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde gözaltı kararı!

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.