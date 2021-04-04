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Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

04.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında bir mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda mühimmat ele geçirildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün 1 mağara imha edilmiştir.

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında bir mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün 1 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağara içerisinde; 1 adet EYP (içerisi amonyum nitrat ile doldurulmuş büyük tüp şeklinde), 1 adet el bombası fünyesi, 1 adet dürbün, 20 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda gıda malzemesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

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