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Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki tören, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel'in makamdaki tebrikleri kabulünün ardından tören, çeşitli etkinliklerle sürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı ve Ccumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla tören sona erdi.

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MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi."MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi."
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