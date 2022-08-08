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Tünelde feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

08.08.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tüneli’nde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Tünelde feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Fatsa Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli’nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu
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