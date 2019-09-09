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Tunus Dışişleri Bakanı, Ürdün ziyaretinde bölgesel meseleleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:04 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Amman ziyareti sırasında Kral II. Abdullah, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile bir araya geldi

AMMAN (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Ürdün'de gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cihinavi, başkent Amman'da Kral II. Abdullah, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile bir araya geldi.

Cihinavi'nin Kral Abdullah ile yaptığı görüşmede, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkeyi ilgilendiren konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Bakan Cihinavi'nin Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında savunma, ekonomi ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin geliştirmesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA da Cihinavi'nin Meclis Başkanı Taravine ile görüşmesinin detaylarına yer verdi.

İkilinin görüşmede Tunus-Ürdün ilişkilerini değerlendirdiği belirtilen haberde, Cihinavi'nin, "İki ülke arasındaki bağlar çok güçlü. Çevremizdeki tehlikeler iki ülkenin omzundaki yük gibi. Filistin meselesine karşı Arap ülkelerinin saflarını birleştirmesi gerek." dediği aktarıldı.

Halihazırda Amman'da bulunan Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi'nin Ürdün ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cuheynavi Tunus Ürdün

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