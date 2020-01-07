Tunus, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen saldırıyı kınadı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı “sert biçimde” kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’ta askeri okula düzenlenen ve “sivil yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan” saldırıların kınandığı bildirildi.

Libya’daki “askeri gerilimin tırmanmasının durumu daha da karışık hale getireceğini” vurgulanan açıklamada, Tunus, Libyalı tüm taraflara, “askeri operasyonları durdurma, uluslararası meşruiyete, imzalanan siyasi anlaşmalara bağlı kalma ve bir an önce Libyalıların Libyalılarla gerçekleştireceği kapsamlı bir diyaloğa dönme” çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının failine ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi günü başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.