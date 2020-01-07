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  4. Tunus, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Tunus, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 02:14 | Son Güncelleme

Tunus, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen saldırıyı kınadı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı “sert biçimde” kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’ta askeri okula düzenlenen ve “sivil yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan” saldırıların kınandığı bildirildi.

Libya’daki “askeri gerilimin tırmanmasının durumu daha da karışık hale getireceğini” vurgulanan açıklamada, Tunus, Libyalı tüm taraflara, “askeri operasyonları durdurma, uluslararası meşruiyete, imzalanan siyasi anlaşmalara bağlı kalma ve bir an önce Libyalıların Libyalılarla gerçekleştireceği kapsamlı bir diyaloğa dönme” çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının failine ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi günü başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da cumartesi akşamı askeri okulun bombalanmasından, “Halife Hafter'i destekleyen ülkenin sorumlu olduğunu” söylemişti.

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürmüştü.

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona konuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

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Libya Trablus Trablus askeri okula düzenlenen saldırı

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