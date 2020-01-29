HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunus Parlamentosundan Trump'ın sözde barış planına tepki

Tunus Parlamentosundan Trump'ın sözde barış planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

Tunus Parlamentosundan Trump'ın sözde barış planına tepki

TUNUS (AA) - Tunus Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını, "ırkçı" şeklinde nitelendirerek, şiddetle kınadı.

Parlamento, yaptığı yazılı açıklamada, planı "ırçkı" olarak tanımlayarak, şiddetle kınadı.

Açıklamada, "Filistinlilerin haklarına, Arap ve İslam dünyasının kutsalına yönelik açık saldırıların" kabul edilmediği belirtildi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması konusunda Filistin halkı ile dayanışma halinde oldukları kaydedilen açıklamada, tüm Filistinli gruplara çabalarını birleştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri, Filistinlilerin haklarını destekleyen dost ülkelerin ve bölgedeki tüm meclislerin bu düşmanca tavrı kınamaları gerektiği ifade edildi.

Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak karar almaları ve bu planın uygulanmasını önlemek için gereken adımı atmaları istenilen açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanlığının yanı sıra ülkedeki ve dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarına, Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmayı amaçlayan planla mücadele etmek için birlikte çaba göstermeleri çağrısı yapıldı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
İran'da deprem! Hakkari'den hissedildiİran'da deprem! Hakkari'den hissedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
parlamento Tunus

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evlerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Denizli'de çok acı olay! Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Eve gelen oğlu acı gerçekle yüzleşti!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş koronavirüs açıklaması!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

MPİ 29 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.