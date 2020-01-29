Tunus Parlamentosundan Trump'ın sözde barış planına tepki

Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak karar almaları ve bu planın uygulanmasını önlemek için gereken adımı atmaları istenilen açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanlığının yanı sıra ülkedeki ve dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarına, Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmayı amaçlayan planla mücadele etmek için birlikte çaba göstermeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri, Filistinlilerin haklarını destekleyen dost ülkelerin ve bölgedeki tüm meclislerin bu düşmanca tavrı kınamaları gerektiği ifade edildi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması konusunda Filistin halkı ile dayanışma halinde oldukları kaydedilen açıklamada, tüm Filistinli gruplara çabalarını birleştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Parlamento, yaptığı yazılı açıklamada, planı "ırçkı" olarak tanımlayarak, şiddetle kınadı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

