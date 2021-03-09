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  4. Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı : 14 ölü

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı : 14 ölü

09.03.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı : 14 ölü

Tunusun güneyindeki Sfaks ilinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Albay Hüsameddin el-Cibali, Sfaks açıklarında Tunus ve Afrika kökenli göçmenleri taşıyan iki teknenin battığını belirtti.

Cibali, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 4 çocuk ve 9 kadının da arasında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Sözcü Cibali, ilk tekneden 46, ikincisinden 94 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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