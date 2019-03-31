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Tunuslular, Arap Birliği Zirvesi'ni protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Onlarca Tunuslu, İsrail'le normalleşme projesinin uygulanmasını hedeflediği gerekçesiyle 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne tepki gösterdi

TUNUS (AA) - Tunuslular, ülkelerinde düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ni protesto etti.

"Tunus Normalleşme Sistemiyle Mücadele Ağı'nın" çağrısıyla başkentteki Habib Burkiba caddesinde bir araya gelen onlarca kişi, Arap Birliği Zirvesi'ni, "İsrail'le normalleşme projesinin uygulamaya konulmasını hedeflediği" gerekçesiyle protesto etti.

Göstericiler, "Tunus topraklarında normalleşme anlaşmaları olmayacak", "Filistin'in kurtarılması ümmetin görevidir" ve "Filistin Araplarındır, teslim olma çözümlerine hayır" şeklinde sloganlar attı. Zirvenin düzenlendiği binaya yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Tunus Arap Direnişini Destekleme, Normalleşme ve Siyonizmle Mücadele Otoritesi Başkanı Ahmed el-Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Birliği Zirvesi'nin "teslim olma, normalleşme ve direnişe düşmanlık" zirvesi olduğunu söyledi.

Tunusluların bu tür zirveleri istemediğini ve her zaman direnişin yanında yer alacağını belirten Kehlavi, zirvede alınacak kararları kınayacaklarını ifade etti.

Meclisteki 15 milletvekilinin oluşturduğu sol eğilimli bir koalisyon olan "Halk Cephesi" yöneticilerinden Ziyad Lahdar ise Toprak Günü'nün yıl dönümü ve zirveyle eş zamanlı düzenledikleri gösteri kapsamında "Filistin meselesinin, Arap halklarının asıl meselesi olduğu" şeklinde mesaj vermek istediklerini kaydetti.

Göstericilerin ve Arap halklarının Siyonist düşmanla mücadelede direniş yöntemini benimseme konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Lahdar, söz konusu zirvenin "teslim olma, boyun eğme ve Arap haklarını korumama" zincirinde yeni bir halka olacağını dile getirdi.

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı bugün Tunus'ta 13 liderin katılımıyla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği gösteri Tunus

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