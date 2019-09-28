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Tunus'ta avukatlar adliyede eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 00:07 | Son Güncelleme

Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır: - "Bu krizin diyalog ve aklıselimle aşılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerekir"

TUNUS (AA) - Tunus'taki avukatlar, Asliye Mahkemesinde yaşanan olayların ardından bazı avukatların ifadeye çağrılmasını protesto etti.

Tunus'ta 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin avukatlarının Asliye Mahkeme'sinde olay çıkarması nedeniyle savacılık tarafından ifadeye çağrılmaları, Adalet Sarayı'nda onlarca avukat tarafından protesto edildi.

AA muhabirine konuşan Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı İbrahim Budırbale, baronun adliyede ve ülke genelindeki tüm mahkemelerde hakimler ve avukatlar arasındaki duruma karşı öfkelerini ifade etmek için eylem kararı aldığını söyledi.

Yargının tüm çekişmelerden bağımsız olmasını istediklerini dile getiren Budırbale, başsavcıyı Belıyd ve Berahimi'nin savunma heyetinden avukatların ifadeye çağırma kararını gözden geçirmeye davet etti.

- Cumhurbaşkanından açıklama

Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, Tunus Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yunus Buzahir'le görüşmesinin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, kendisinin de Asliye Mahkemesinde yaşanan olayla yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Bu krizin diyalog ve aklıselimle aşılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Yargı organının tüm siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiğine dikkati çeken Nasır, Buzahir'in adaletin uygun şekilde çalışması için sarf ettiği çabalardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Nasır, devlet kurumları üzerinde şüphe oluşturmamak gerektiğini ve bunun Tunus'un demokrasi sürecin olumsuz yansımaları olacağının altını çizdi.

Nasır ayrıca, seçim kazanımlarının korunması ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi konularında yargının üstlendiği rolün önemine dikkati çekti.

Tunus'taki Asliye Mahkemesi'nde 19 Eylül'de, aralarında 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyetinden üyelerin de bulunduğu bazı avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" adıyla bilinen dava dosyasının, soruşturma hakimine gönderilmesi talebiyle başsavcılık ofisinde eylem yapmıştı.

Avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" hakkında yönelttikleri şikayetin akıbetini öğrenmek adına eylem yaptıklarını savunmuştu.

Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyeti, ocak ayından bu yana, Nahda'nın gizli servisinin devrimden sonra siyasi suikastlara karıştığını iddia ediyor. Nahda ise söz konusu suçlamaların asılsız olduğunu belirtiyor.

Tunuslu Hakimler Derneği de hakimlerin yaşananlara tepki olarak 20 Eylül'de ülke genelinde 10 günlük grev başlattığını duyurmuştu.

Tunus'ta avukatlar adliyede eylem yaptı

- Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır: - "Bu krizin diyalog ve aklıselimle aşılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerekir"

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Anahtar Kelimeler:
avukat Baro Tunus

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