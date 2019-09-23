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Tunus'ta güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki Bizerte kentinde bulunan İstinaf Mahkemesi yakınında bir güvenilik görevlisi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

TUNUS (AA) - Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bir güvenlik görevlisi uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bizerte kentindeki İstinaf Mahkemesi yakınında bir güvenilik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, saldırganın ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, saldırının nedeni ve arka planını belirlemek için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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Bizerte güvenlik görevlisi Tunus

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