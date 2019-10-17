HABER

Tunus'ta medya patronu Karvi seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 03:17 | Son Güncelleme

Tunus'ta medya patronu Karvi seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta 13 Ekim’de ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden medya patronu Nebil el-Karvi, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Tunus'un Kalbi Partisinin lideri Karvi, yaptığı yazılı açıklamada, parti içinde yapılan istişareler neticesinde ve vatanın yüce menfaati gözetilerek cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna itiraz edilmemesine karar verdiklerini belirtti.

Bu kararı, ülkeye daha fazla vakit kaybettirmemek ve seçilen cumhurbaşkanının en kısa sürede görevine başlamasına olanak tanımak için aldıklarını ifade eden Karvi, cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini, rakibi Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin ise yüzde 27,29'unu aldığını açıklamıştı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nebil el-Karvi Tunus

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

BM'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Endişemiz...

BM'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Endişemiz...

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

‘Yargı Reformu’nda flaş gelişme! Artık yasalaştı

‘Yargı Reformu’nda flaş gelişme! Artık yasalaştı

Kastamonu'da kayıp kadının 10 kilometre uzakta cesedin buldular!

Kayıp kadının 10 kilometre uzakta cesedin buldular!

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı! HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.