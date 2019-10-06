Tunus'ta parlamento seçimlerine düşük katılım göze çarpıyor

TUNUS (AA) - Ülke genelinde yapılan parlamento seçimlerinin oylanmaya başlandığı Tunus'ta seçimlere katılımın düşüklüğü dikkati çekiyor.

Başkent Tunus'a yakın Bardo bölgesi, Marsiya ve Rusya caddelerindeki oy kullanma merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren katılımın düşük olduğu gözlendi.

Seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra ülke içerisinden ve dışından çok sayıda temsilci süreci takip ediyor.

Seçmenlerden devlet memuru Tevfik el-Emiri, oy kullandığı sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parlamento seçimleri gerçekten önemli. Zira biz kendimizi temsil edecek vekilleri seçiyoruz." dedi.

Milletvekili seçimlerinin özgür ve adil bir ortamda yapıldığını ifade eden Emiri, Tunus halkının duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlere katılımın düşüklüğüne de değinen Emiri, bu durumun normal olduğunu, daha önceki parlamentonun zor bir tecrübe yaşadığını ifade etti.

Oy vermek için sandık başına gelen emekli memur Necva el-Hanisi de "Umarım ülkemin durumu düzelir ve seçtiğimiz vekiller bize karşı dürüst olur." şeklinde konuştu.